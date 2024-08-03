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Biden ve Netanyahu Arasındaki Tartışmalı Görüşme Detayları

Biden ve Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesinde iddialara göre ilginç ifadeler kullanıldı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 23:12
Biden ve Netanyahu Arasındaki Tartışmalı Görüşme Detayları

Biden ile Netanyahu Arasındaki Görüşme İddiası

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında geçen haftaki Beyaz Saray görüşmesinde dikkat çekici bir diyalog yaşandığı ortaya çıktı. İddialara göre, Netanyahu'nun esir takası müzakereleri üzerine yaptığı açıklamaya Biden'dan yanıt geldiği belirtildi.

Görüşme Detayları

Israil'in Kanal 12 televizyonu tarafından aktarılan habere göre, 25 Temmuz'daki görüşmede Netanyahu, "İsrail'in karşılıklı esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydettiğini" dile getirdi. Bu duruma Biden’ın yanıtı ise "Bana maval okuma. Beni de çantada keklik zannetme." şeklinde olduğu iddia edildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi Yorum Yapmadı

Bu gelişmenin ardından, İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun ABD Başkanı ile gerçekleştirdiği kapalı görüşmelere dair herhangi bir yorumda bulunmayacaklarını açıkladı. Netanyahu, ayrıca ABD siyasetine müdahale etmeyeceğini ve kim başkan olursa olsun onunla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Gazze'deki Durum ve Müzakereler

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı askeri operasyonların durdurulması için müzakereler devam ediyor. Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen suikast sonrası, Netanyahu'nun istihbarat direktörleriyle yaptığı toplantıda sert tartışmalar yaşandığı iddia edildi.

Yeni Şartlar ve Anlaşma Süreci

Netanyahu, yapılan müzakerelerin ilerlediğini belirtirken, esir takası konusunda yeni koşullar öne sürdü. Bu koşullar arasında, Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphia Koridoru’nun kontrolü ve Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin kuzeye dönüşünde denetim gibi maddeler bulunuyor.

İsrail ayrıca, esir takası mutabakatının gerçekleştirilmesi sırasında askerlerinin Gazze’de kalmasını talep ediyor. Taraflar arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda İsrail ordusunun Gazze'deki operasyonlarına yeniden başlaması için uluslararası güvence talep ediliyor.

Son olarak, anlaşma imzalanmadan önce Gazze'deki canlı İsrailli esirlerin listesinin de İsrail tarafından talep edildiği belirtiliyor.

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