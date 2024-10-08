DOLAR
34,26 -0,04%
EURO
37,62 0,03%
ALTIN
2.880,42 1,03%
BITCOIN
2.132.784,42 1,23%

Biden ve Netanyahu Arasındaki Tartışmalı Görüşmeler

ABD Başkanı Biden'ın Netanyahu'ya yönelik sert eleştirileri ve küfürlü sözleri gündemde.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 18:26
Biden ve Netanyahu Arasındaki Tartışmalı Görüşmeler

Biden ve Netanyahu'nun Gerilen İlişkisi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik iddialar, gazeteci Bob Woodward'ın yaklaşan kitabında dikkat çekiyor. Kitapta yer alan bilgilere göre, Biden ve Netanyahu arasındaki ilişkiler bu yılın bahar aylarında önemli ölçüde gerilmiş.

Telefon Görüşmesi ve Strateji Tartışması

Nisan ayında yapılan bir telefon görüşmesinde Biden, Netanyahu'ya Gazze Şeridi'ndeki stratejisini sordu. Netanyahu'nun yanıtı, Refah'a kara saldırısı düzenlenmesi gerektiği yönünde oldu. Bu durum, Biden'ın Netanyahu'ya "Bibi, bir stratejin yok" şeklinde sert bir ifade kullanmasına sebep oldu.

Küfürlü Sözler ve İddialar

Mayıs ayında, İsrail ordusunun Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah'a düzenlediği saldırının ardından Biden, yakın çevresiyle yaptığı bir konuşmada Netanyahu'ya yönelik küfürler sarf etti. Kitapta, Biden'ın Netanyahu'yu "yalancı ve kötü bir adam" olarak nitelendirdiği de belirtiliyor.

ABD merkezli Politico dergisi, benzer bilgilere yer verirken, Beyaz Saray bu iddiaları yalanladı. Öne çıkan bu tartışmalı ifadelere dair gelişmeler, uluslararası ilişkilerin dinamiklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Ormanlık Alanda Yaralı Adam Hastaneye Kaldırıldı
2
Antalya'da Çifte Cinayet Davası: Zanlı Hakim Karşısında
3
Netanyahu Güvenlik İstişaresi Yapacak
4
Rusya, Discord Uygulamasını Yasakladı
5
DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek'ten İsrail Tehditleri Açıklaması
6
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev BDT Zirvesinde Konuştu
7
Doğu Kudüs'teki Şiddet: 78 Filistinli Hayatını Kaybetti

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek