Biden ve Netanyahu Arasındaki Tartışmalı Görüşmeler

Biden ve Netanyahu'nun Gerilen İlişkisi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik iddialar, gazeteci Bob Woodward'ın yaklaşan kitabında dikkat çekiyor. Kitapta yer alan bilgilere göre, Biden ve Netanyahu arasındaki ilişkiler bu yılın bahar aylarında önemli ölçüde gerilmiş.

Telefon Görüşmesi ve Strateji Tartışması

Nisan ayında yapılan bir telefon görüşmesinde Biden, Netanyahu'ya Gazze Şeridi'ndeki stratejisini sordu. Netanyahu'nun yanıtı, Refah'a kara saldırısı düzenlenmesi gerektiği yönünde oldu. Bu durum, Biden'ın Netanyahu'ya "Bibi, bir stratejin yok" şeklinde sert bir ifade kullanmasına sebep oldu.

Küfürlü Sözler ve İddialar

Mayıs ayında, İsrail ordusunun Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah'a düzenlediği saldırının ardından Biden, yakın çevresiyle yaptığı bir konuşmada Netanyahu'ya yönelik küfürler sarf etti. Kitapta, Biden'ın Netanyahu'yu "yalancı ve kötü bir adam" olarak nitelendirdiği de belirtiliyor.

ABD merkezli Politico dergisi, benzer bilgilere yer verirken, Beyaz Saray bu iddiaları yalanladı. Öne çıkan bu tartışmalı ifadelere dair gelişmeler, uluslararası ilişkilerin dinamiklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.