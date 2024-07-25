Biden ve Netanyahu Beyaz Saray'da Bir Araya Geldi

Başkan Biden ve Başbakan Netanyahu Görüşmesi

ABD'nin Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile önemli bir buluşma gerçekleştirdi. İkili, bu toplantı öncesinde basın mensuplarına poz vermeyi ihmal etmedi.

Kameralar Önünde İlk Temas

Biden, Netanyahu ile samimi bir şekilde tokalaşarak hoş geldin dedi ve "Çok sayıda konuyu ele alacağız" diyerek toplantının önemini vurguladı. Böylece görüşmenin işbirliği açısından ne denli kritik olduğu mesajını verdi.

Netanyahu'dan Teşekkür

Netanyahu, Biden'a 50 yıllık kamu hizmeti boyunca İsrail’e sağladığı destek ve "İrlandalı-Amerikan bir Siyonist" olduğunu belirtmesi dolayısıyla teşekkür etti. Başbakan, ilerleyen aylarda Biden ile birlikte çalışmaktan duyduğu heyecanı da dile getirdi.

Görüşme ve Diğer Toplantılar

İkili daha sonra görüşmelerine devam etti. Netanyahu'nun, gün içerisinde Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile de bir araya gelmesi planlanıyor.