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Biden ve Netanyahu Gazze'de Ateşkes Müzakerelerini Görüştü

Biden, Netanyahu ile Gazze'de ateşkes görüşmelerini değerlendirerek, diplomatik çabaları ve esirlerin durumunu ele aldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 23:01
Biden ve Netanyahu Gazze'de Ateşkes Müzakerelerini Görüştü

Biden, Netanyahu ile Ateşkes Görüşmelerini Ele Aldı

ABD'nin başkanı Joe Biden, Gazze'deki olası ateşkes anlaşması üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Biden ve Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de bulunduğu görüşmede şu konuları derinlemesine ele aldılar:

Ateşkes, Esirler ve Diplomatik Çabalar

Görüşmede, Gazze'deki ateşkes müzakereleri, esirlerin durumu ve bölgede gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik çabalar masaya yatırıldı. Beyaz Saray, görüşmeye dair daha fazla detayın ilerleyen günlerde paylaşılacağını duyurdu.

Doha'daki Müzakere Süreci

Öte yandan, Katar’ın başkenti Doha’da, 15-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen İsrail ile Hamas arasındaki müzakereler, esir takası ve Gazze'de ateşkes sağlama çabalarıyla dikkat çekmişti. Hamas, ABD, Mısır ve Katar’ın arabuluculuk yaptığı müzakerelerde Netanyahu’nun yeni şartlarla anlaşmayı zorlaştırdığını öne sürdü.

İnsani Durum ve Gazze Şeridi'ndeki Kayıplar

İsrail’in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar sonucunda, en az 16,480 çocuk ve 10,980 kadın dahil toplam 40,223 Filistinli hayatını kaybetti, 92,981 kişi ise yaralandı.

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