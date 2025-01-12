Biden ve Netanyahu, Gazze'de Ateşkesi Telefonla Görüştü

Önemli Telefon Görüşmesi

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Gazze'de olası bir ateşkes konusu ele alındı. Beyaz Saray Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, liderlerin, 27 Mayıs 2024 tarihinde BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan ateşkes düzenlemesine bağlı müzakereleri görüştükleri ifade edildi.

Müzakerelerin Detayları

Açıklamada, iki liderin görüşmede, Lübnan ile ateşkes anlaşmasının yanı sıra Suriye‘deki Esed rejimi'nin durumu ve İran'ın bölgedeki etkisinin azalması gibi önemli konuları da ele aldıkları belirtildi.

Biden, Gazze'de insani yardım artışı ile ateşkes ve rehinelerin iadesinin acil bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Netanyahu ise Biden'a, kendisine sağladığı ömür boyu destek ve ABD'nin İsrail'in güvenliği konusundaki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Gelecek Adımlar

Biden, 9 Ocak’ta yaptığı açıklamada Gazze konusunda bir anlaşma sağlanması yönünde ilerleme kaydedildiğini ifade etmişti. Biden yönetimi, 20 Ocak’ta görevi devretmeden önce ara bulucu ülkeler Katar ve Mısır ile birlikte, Doha'da devam eden ateşkes görüşmelerinin sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.