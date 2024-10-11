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Biden ve Scholz: Ukrayna Tartışması

Biden, Scholz ile Ukrayna'nın savunması ve ABD-Almanya ilişkilerini görüştü.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 08:51
Biden ve Scholz: Ukrayna Tartışması

Önemli Görüşme: Biden ve Scholz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna konusunu masaya yatırdı.

Beyaz Saray Açıklaması

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Biden, iki ülke arasındaki ilişkilerin gücüne dikkat çekerek, işbirliğinin önemini vurguladı.

Ukrayna'nın Desteklenmesi

Biden, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın savunma kapasitesini artırmaya yönelik çabalarını sürdürmek için Almanya ile birlikte çalışacaklarını belirtti.

Özetle, Biden ve Scholz, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve jeopolitik öncelikler üzerinde işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladılar.

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