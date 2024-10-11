Biden ve Scholz: Ukrayna Tartışması

Önemli Görüşme: Biden ve Scholz
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna konusunu masaya yatırdı.
Beyaz Saray Açıklaması
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Biden, iki ülke arasındaki ilişkilerin gücüne dikkat çekerek, işbirliğinin önemini vurguladı.
Ukrayna'nın Desteklenmesi
Biden, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın savunma kapasitesini artırmaya yönelik çabalarını sürdürmek için Almanya ile birlikte çalışacaklarını belirtti.