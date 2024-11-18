Biden ve Sheinbaum'dan G20 Zirvesi'nde Kritik Görüşme

ABD ve Meksika Liderlerinden Önemli Zirve Görüşmesi

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, toplantı Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirildi.

Başkan Biden, Meksika Devlet Başkanlığı'na yeni seçilen Sheinbaum’u tebrik ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çekti. Biden, ayrıca ABD'nin Kuzey Amerika'da refah yaratmak için iyi ücretler sağlamaya yönelik taahhüdünü vurguladı.

İşbirliği Vurgusu

İki lider, göç, güvenlik, sınır ötesi suçlarla mücadele ve ekonomik sorunlar gibi kritik konularda işbirliğini sürdürmenin gerekliliğini de ele aldı. Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başkan Biden ile Meksika ve ABD arasındaki mevcut ve olması gereken iyi ilişkileri konuştuk. Göç, güvenlik ve ekonomi konularında birlikte çalışmanın önemini ele aldık. G20 Liderler Zirvesi’nin etkisiyle iki ülke arasındaki dostluğu bir kez daha teyit ettik," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.