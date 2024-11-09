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Biden ve Trump, 13 Kasım'da Beyaz Saray'da Görüşecek

Biden ve seçilmiş Başkan Trump, 13 Kasım'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Toplantı, Amerikan demokrasisinde iktidarın barışçıl devrini simgeliyor.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 21:02
Biden ve Trump, 13 Kasım'da Beyaz Saray'da Görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden ve ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, 13 Kasım'da Beyaz Saray'da buluşacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada, “Başkan Biden’ın daveti üzerine Biden ve seçilmiş Başkan Trump 13 Kasım'da, saat 11.00'de Oval Ofis'te bir araya gelecekler.” dedi.

Jean-Pierre, toplantıyla ilgili daha fazla detayın ilerleyen günlerde açıklanacağını belirtti. ABD'de, giden başkan ile gelen başkan arasında bu tür görüşmelerin geleneksel olarak yapıldığını hatırlatmakta fayda var. Bu görüşmeler, Amerikan demokrasisi'nde iktidarın barışçıl bir şekilde devrinin başlangıcını simgeliyor.

Öte yandan, Trump, 2020'de kaybettiği seçimlerin ardından o dönemin galibi Biden ile benzer bir görüşme gerçekleştirmemişti.

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