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Biden ve Trump'tan 'Barışçıl Geçiş' Mesajı

Biden ve Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmede başkanlık geçişinin barışçıl olacağına dair ortak mesaj verdiler.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 21:31
Biden ve Trump'tan 'Barışçıl Geçiş' Mesajı

Biden ve Trump Görüşmesinde Barışçıl Geçiş Vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden ile seçilen başkan Donald Trump arasındaki görüşmede, başkanlık görevinin barışçıl bir şekilde devredileceği vurgulandı.

Seçilmiş başkan Trump, seçim zaferinin ardından ilk kez Washington'a gelerek Beyaz Saray'da Başkan Biden ile bir araya geldi. Görüşmenin öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarına poz veren Biden ve Trump, el sıkışarak birbirlerine teşekkür etti.

Biden: "Pürüzsüz Bir Geçiş Süreci Olacak"

Biden, başkanlık görevini Trump'a sorunsuz bir şekilde devredeceğini ifade ederek, "Yeniden hoş geldiniz. Pürüzsüz bir geçiş süreci olmasını bekliyoruz, ihtiyacınız olan her şeyi karşılamak üzere yapabileceğimiz her şeyi yapacağız." dedi.

Trump: "Geçiş Süreci Pürüzsüz Olacak"

Trump ise siyaset zorlu bir iş olduğunu ancak bu toplantının olumlu bir ortamda gerçekleştiğini belirterek, "Siyaset zor bir iş ve çoğunlukla dünya çok hoş değil ama bugün dünya güzel. Geçiş süreci olabildiğince pürüzsüz olacak, bunun için çok minnettarım." ifadelerine yer verdi.

Görüşmenin ardından Trump ve Biden'ın Beyaz Saray'daki basına kapalı toplantısı yaklaşık iki saat sürdü. Trump, 2020 yılında kaybettiği seçimlerin ardından, 20 Ocak 2021 tarihindeki yemin töreninden bu yana Biden ile yalnızca 27 Haziran'da gerçekleştirdiği son başkanlık tartışmasında bir araya gelmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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