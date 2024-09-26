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Biden ve Zelenskiy'den Ukrayna İçin Güçlü Mesajlar

Biden ve Zelenskiy Beyaz Saray'da bir araya geldi, Rusya'nın galibiyet şansı olmadığı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 22:50
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 22:50
Biden ve Zelenskiy'den Ukrayna İçin Güçlü Mesajlar

Beyaz Saray'da Kritik Görüşme

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, Rusya'nın sürmekte olan savaşta galip gelmeyeceğini belirtti.

Destek Sözleri

Biden, Ukrayna'ya verdikleri desteği sürdürme kararlılıklarını yineleyerek, "Ukrayna ile bugün de yarın da yan yana duracağız. Bu savaşta Rusya galip gelemeyecek, Ukrayna galip gelecek," dedi. Başkan Biden, bu bağlamda toplam 7,9 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketini açıkladı.

Zelenskiy'nin Minnet Dolu Sözleri

Görüşmenin ardından konuşan Zelenskiy, yeni askeri yardımın önemine değinerek, "Bu desteği, Rusya'ya karşı ülkemizi savunmada çok önemli buluyoruz. ABD ile yan yana durduğumuz için derin bir minnettarlık duyuyoruz," şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın Yeniden İnşası

Zelenskiy, Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda G7 ülkelerinden ve ABD'den aldıkları desteğin değerli olduğunu vurgulayarak, savaşın kazanılması gerektiğini belirtti.

Açıklanan Yardım Paketi

Biden, bu yardımların sadece askeri değil, aynı zamanda stratejik destek de içereceğini yazılı bir açıklama ile duyurdu. 2024 mali yılı bitmeden, kullanılmayan bütçeden kalan 5,5 milyar doları Ukrayna'ya göndereceklerini, buna ek olarak 2,4 milyar dolarlık silahların da temin edileceğini ifade etti.

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