Biden, Yapay Zeka Altyapısını Hızlandırmak İçin Kararname İmzaladı

Başkan Biden, yapay zeka projeleri için altyapıyı hızlandırmayı hedefleyen bir kararname imzaladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 17:39
Biden, Yapay Zeka Altyapısını Hızlandırmak İçin Kararname İmzaladı

Biden'dan Yapay Zeka Altyapısı İçin Önemli Adım

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, gelişmiş yapay zeka projeleri için gerekli altyapının hızlı ve geniş ölçekli inşasını sağlamak üzere federal alanların kiralanmasını öngören bir kararname imzaladı.

Kararnamenin Amaçları

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, bu kararnamenin amacı, yapay zeka çalışmalarının hızlandırılmasıdır. Altyapının inşası, sürdürülebilir enerji geçişini desteklemekle birlikte ulusal güvenlik ve rekabet kabiliyetini artırma hedefindedir.

Kararname ile birlikte Savunma ve Enerji Bakanlığı, hızlı bir şekilde yapay zeka altyapısının kurulabileceği federal alanları özel sektöre kiralamaya yönlendirilecektir. Bu adım, ayrıca temiz enerjiye geçişin hızlanmasına katkı sağlayacaktır.

Ulusal Güvenlik ve Enerji Fırsatları

Açıklamada ayrıca yapay zeka altyapısının inşa edilmesinin, temiz enerjiyi ve düşük tüketici fiyatlarını desteklemesi gerektiği vurgulandı. Bu, Amerika'nın teknolojik ve stratejik gücünü koruma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

ABD yönetimi 13 Ocak tarihinde yapay zeka çiplerinin ihracatına yönelik yeni düzenlemeler de getirmişti. Yeni düzenlemelere göre, endişe kaynağı olan ülkelere karşı önemli adımlar atılacak ve bu ülkelerin gelişmiş yapay zeka sistemlerine ve eğitiminde kullanılan bilgi işlem gücüne erişimleri kısıtlanacaktır.

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