Biden Yönetimi, 11 Eylül Sanıklarıyla Yapılan Anlaşmayı Engellemek İçin Mahkemeye Başvurdu

Biden Yönetimi Anlaşmayı Engellemeye Çalışıyor

ABD yönetimi, 11 Eylül 2001 terör saldırılarını planlamakla suçlanan ve idam cezası riski altında olan 3 sanığın, savcılıkla vardığı ceza indirimi anlaşmasını engellemek amacıyla mahkemeye başvurdu.

Mahkemede Yapılan Başvuru

Joe Biden yönetimi, bu sanıklar olan Halid Şeyh Muhammed, Velid Muhammad Salih Mubarek Bin Attash ve Mustafa Ahmed Adem el-Havsavi ile yapılan anlaşmayı iptal ettirmek için federal temyiz mahkemesine başvuruda bulundu.

Adalet Bakanlığı, başkent Washington DC'deki temyiz mahkemesine sunduğu dilekçede, anlaşmanın kabul edilmesi durumunda hükümetin, "kamuya açık duruşma" ve bu sanıklar için "idam cezası talep etme" olanaklarından feragat etmek zorunda kalacağını belirtti.

Sanıkların Savcılıkla Anlaşma Süreci

Askeri savcılar, 2024 yaz aylarında, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden yaklaşık 3 bin kişinin ailelerine, sanıkların ceza indirimi için savcılıkla bir anlaşmaya vardığını duyurdu.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, bu anlaşmanın iptaline yönelik girişimlerde bulunarak, idam cezası gibi önemli bir konunun yalnızca bakanlık tarafından karar verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Askeri Komisyon İnceleme Mahkemesi Kararı

Askeri Komisyon İnceleme Mahkemesi (CMCR) de Austin'in girişimlerini 2 Ocak tarihinde hukuka aykırı buldu. Mahkeme, sanıkların daha hafif suçlamalar kabul etmelerini sağlayan anlaşmayı bozma yetkisini olmadığını açıkladı.

Tartışmalar ve Hukuki Sorunlar

Mağdur ailelerinin bazıları, on yılı aşkın süredir devam eden ön duruşmalar ve tıkanan yargı süreci nedeniyle anlaşmanın "en iyi çözüm" olduğunu söylerken, diğerleri sanıkların bir dava süreci sonucunda idam cezası alması gerektiğini savunuyor. Hukuk uzmanları ise sanıkların yaşı ve "CIA tarafından işkenceye maruz kaldığı" iddialarının, ceza alacakları olasılığı zayıflattığına dikkat çekiyor.

11 Eylül Saldırılarının Ardındaki Gerçekler

İlk olarak 11 Eylül 2001 sabahı New York, Manhattan Adası'nda bulunan İkiz Kuleler'e yönelik düzenlenen terör saldırıları, birçok hayatı değiştirdi. Newark, Boston ve Washington'dan kalkış yapan dört yolcu uçağının kaçırılması sonucu, Los Angeles'a giden Amerikan Airlines uçağı saat 08.46'da kuzey kuleye çarptı. İkinci uçak ise 09.03'te güney kuleye çarptı.

Pentagon'a çarpan üçüncü uçak ve Pensilvanya'daki Flight 93 adlı son uçak da terör eylemlerinin bir parçası oldu. 11 Eylül saldırıları sonucu, toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.