Biden Yönetimi, Trump Öncesi Gazze'de Ateşkes İçin Girişimlerde Bulunuyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Donald Trump'ın göreve başlamasından önce Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve İsrail ile Hamas arasında esir takasına varılması için çabaladığı bildirildi.

CNN televizyonu aracılığıyla yayımlanan habere göre, Biden yönetimi, Trump’ın ekibiyle koordineli bir şekilde bu konuda yoğun uğraşlar içerisindedir.

Adı açıklanmayan kaynakların ifadesine göre, Biden, görev süresi dolmadan önce Gazze'de bir ateşkese ulaşmayı ve İsrail ile Hamas arasında esir takasının gerçekleşmesini istemektedir. Trump'ın da 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmadan önce benzer bir görüşte olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Suriye'deki gelişmeler, Lübnan'da varılan ateşkes ve Hamas ile esir takası müzakereleri çerçevesinde 11 Aralık’ta İsrail'i ziyaret edeceği aktarıldı.

Katar merkezli El Araby TV, taraflar arasında esir takasına yönelik müzakerelerin ilerleme kaydettiğini ve Hamas’ın ateşkesin ilk aşamasında serbest bırakılacak Gazze'deki İsrailli esirlerin listesini Mısır'a sunduğunu bildirdi.