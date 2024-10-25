Biden Yönetimi Yapay Zeka ile Ulusal Güvenliği Artırmayı Amaçlıyor

Biden Yönetiminden Yapay Zeka Vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, ulusal güvenliği yükseltmek amacıyla kamu kurumlarını en gelişmiş yapay zeka sistemlerini kullanmaya davet etti. Bu yeni teşvik, The Hill'in haberine göre, başarıyla uygulanması istenen bir direktifin parçası olarak öne çıkıyor.

Yapay Zeka Direktifi

İmzalanan direktifte, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekilirken, bu uygulamaların gizlilik, medeni haklar ve insan hakları gibi temel değerlere uygun olması gerektiği vurgulandı.

Stratejik Rakipler ve Uyarılar

Beyaz Saray yetkilileri, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, Çin gibi yabancı rakiplerin bu alandaki ilerlemelerine işaret etti. ABD'nin yapay zeka alanındaki 'başarısızlık' riskinin, ulusal güvenlik açısından 'stratejik bir sürpriz' tehlikesi doğurabileceğini belirttiler.

Gelecek Etkileri

Yetkililer, yapay zekanın ulusal güvenlik ve dış politika üzerindeki gelecekteki etkilerine dikkat çekmeye devam ederek, siber güvenlik ve istihbarat gibi birçok alanda yapay zekanın açık ulusal güvenlik uygulamaları sunduğunu ifade etti.

Yapay Zeka ve Askeri Operasyonlar

Ayrıca, askeri operasyonlar için yapay zeka destekli lojistik ve diğer çeşitli faaliyetlerin uygulanabileceği aktarılarak, rakip ülkelerin bu teknolojiyi kullanarak modernizasyon süreçlerine girdiği belirtildi. Bu nedenle, ABD'nin rekabet avantajını sürdürmesi için ulusal güvenlikte en son yapay zeka yeteneklerine hızla ulaşması gerektiği vurgulandı.

Son olarak, kamu kurumlarının güçlü yapay zeka sistemlerine erişim sağlanması ve bu sistemlerin etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması için önemli çabalar gerekecek.