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Biden Yönetiminden Hamas ile Anlaşma Baskısı: İsrail Olmadan Esir Taksidi

Gazze'deki esirlerin aileleri, Biden yönetimine Hamas ile 'İsrail'i içermeyen' bir anlaşma yapılması için baskı yapıyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:44
Biden Yönetiminden Hamas ile Anlaşma Baskısı: İsrail Olmadan Esir Taksidi

Gazze'deki Esirlerin Yakınlarından Biden'a Baskı

Gazze Şeridi'ndeki Amerikan vatandaşı İsrailli esirlerin aileleri, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine, esirleri kurtarmak için Hamas ile 'İsrail'i içermeyen' bir esir takası anlaşması yapması adına baskı yapıyor.

Biden Yönetiminin Değerlendirmeleri

Görüşmelerde bulunmuş 5 kaynağa göre, ABD'li esir yakınları, Binyamin Netanyahu hükümetinin esir takası konusunda isteksizliğinden dolayı, Biden yönetiminin daha fazla inisiyatif alması gerektiğini düşünüyor. Eylül ayının başında, Amerikan vatandaşı olan Hersh Goldberg-Polin'in de dahil olduğu 6 esirin öldüğünün açıklanmasının ardından, aileler, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldi.

Farklı Seçenekler Üzerine İletişim

Toplantıda, esir yakınları Biden yönetimine, 'İsrail'i içermeyen' müzakere seçeneklerini değerlendirme konusunda çağrıda bulundu. Beyaz Saray yetkilileri ise, Gazze'deki esirlerin salıverilmesi için bu tür anlaşma yollarını inceleyeceklerini belirtti.

Ateşkes ve Tek Taraflı Anlaşma İhtimalleri

Ama bazı ABD'li yetkililer, Netanyahu'nun esirlerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de ateşkes sağlama konusundaki isteksizliğine daha fazla inanmaya başladı. Bu durum, Hamas ile İsrail'i de içeren bir anlaşmanın 'en iyi yaklaşım' olduğunu düşündüren değerlendirmelerle karşı karşıya kaldı.
Geçtiğimiz aylarda, Biden yönetiminin, Hamas ile tek taraflı bir anlaşma üzerine Katarlı yetkililerle görüşmeler yaptığı, ancak sonuçsuz kaldığı belirtildi. Hala, Amerika'nın elinde esirleri serbest bırakacak yeterli bir teklif olmadığı için bu tür anlaşmaların gerçekçi olmadığı ifade ediliyor.

İsrailli Yetkililerin Davranışları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, siyasi gerekçelerle Hamas ile esir takası gerçekleştirmemekle eleştirilmekte. Özellikle Mısır-Gazze sınır hattında kontrol sağlama taleplerinin, uluslararası müzakere süreçlerini olumsuz etkilediği vurgulanıyor. Bu arada, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucunda, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere can kaybı 40 bini aşmış durumda; bu da bölgedeki insani krizin derinleşmesine neden oluyor.

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