Biden Yönetiminden İsrail'e 8 Milyar Dolarlık Silah Satışı Planı

ABD Yönetiminden Çarpıcı Silah Satışı Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Joe Biden'ın görev süresi dolmadan İsrail ile yapılması planlanan 8 milyar dolarlık silah satışı anlaşması hakkında Kongre'yi bilgilendirdi. Yetkililerin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, bu anlaşma, savaş uçakları ve top mermileri mühimmatını da kapsıyor.

Kritik Mühimmat Stokları ve Güvenlik

Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, anlaşmanın Kongre'ye “kritik mühimmat stoklarını ve hava savunma kabiliyetlerini takviye ederek İsrail'in uzun vadeli güvenliğini desteklemeye” yönelik bir önlem olarak sunulduğunu bildirdi.

ABD'nin İsrail'in güvenliğini sağlama konusundaki taahhüdü vurgulandı. Yetkili, “Başkan Biden, İsrail'in uluslararası hukuk ve insancıl hukuka uygun olarak vatandaşlarını savunma ve İran ile onun vekil örgütlerinin saldırganlıklarını caydırma hakkı olduğunu açıkça ifade etti.” ifadelerini kullandı.

Planlanan Silah Satışı İçeriği

Söz konusu silah satışı, insansız hava araçları, 155 mm top mermileri, küçük çaplı bombalar, 500 kiloluk savaş başlıkları, bomba fünyeleri ve diğer kritik savunma ekipmanlarını içeriyor. Buna ek olarak, havadan gelen tehditlere karşı savunma amaçlı AIM-120C-8 AMRAAM gibi önemli mühimmatlar da yer alıyor.

Yetkililere göre, bu satış kapsamında mühimmatın bir kısmı ABD'nin mevcut stoklarından sağlanacak, geri kalanı ise üretilecektir.