Big Ben'de Filistin Bayrağı Açan Protestocu Eylemini 16 Saat Sonra Sona Erdirdi

İngiltere'de Big Ben'e çıkarak Filistin bayrağı açan protestocu, 16 saat sonra eylemini sonlandırdı. Sağlık kontrolü için ambulansa alındı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 03:59
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 03:59
Big Ben'de Filistin Bayrağı Açan Protestocu Eylemini 16 Saat Sonra Sona Erdirdi

Big Ben'de Filistin Bayrağı Açtı

İngiltere'nin sembolü olan Big Ben, dün sabah saatlerinde bir protestocu tarafından hedef alındı. Protestocu, Elizabeth Kulesi'ne tırmanarak Filistin bayrağı açtı ve eylemini 16 saat sonra sona erdirdi.

İlk Görüntüler ve Eylemin Nedeni

Sosyal medya platformu Instagram'da "Free_all.of.us" adıyla bilinen protestocu, yerel saatle 07.30'da kuleye tırmandı. Yüzlerce kişi, protestocuya destek vermek için toplandı ve bayrağını salladığı sırada Filistin'e destek sloganları attı.

Protestocu, tırmanışı sırasında çır naked ve ekipmansız olduğu için ayaklarında kesikler oluştu. Eylemci, geç saatlere kadar süren bu protestosunda, sağlık kontrolü için ambulansa bindirilerek olay yerinden çıkarıldı.

Protesto Mesajı ve Açıklamaları

Instagram üzerinden yaptığı açıklamalarda, "Demokrasi öldü, hapsedildi. Barışçıl protestolar, sivil itaatsizlik ve iklim aktivistlerine verilen cezalar bu gerçeği gösteriyor," dedi. Eylem tarihinin BBC binası önünde meydana gelmesi planlandığını ancak polisin bu durumu engellediğini hatırlatan protestocu, "Sözde demokrasinin merkezinde bu eylemi yapıyorum," ifadelerini kullandı.

Protestocu, kendisine müdahale etmeye çalışan güvenlik güçlerine "Yaklaşırsanız daha yükseğe tırmanmak zorunda kalacağım," diyerek cevap verdi. Yetkililer ise, durumu güvenli bir şekilde sonuçlandırmak için zorla indirme girişiminde bulunmadıklarını duyurdu.

Protestocu, yaptığı canlı yayınlar ile yeterince yiyeceğe sahip olduğunu ve ayağındaki yaraları önemsiz olarak değerlendirdiğini belirtti. Eylem sırasında karşısında toplanan destek grupları ise, polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

165 yıllık Big Ben'in önünde başlayan bu sıra dışı eylem, protestocunun yürüttüğü geniş çaplı filistin destekçiliği hareketinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

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