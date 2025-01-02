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Biga'da Kaçak Kazı Yapan 7 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 13:46
Biga'da Kaçak Kazı Yapan 7 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Biga'da Kaçak Kazı Operasyonu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, kaçak kazı yapan 7 şüpheli, suçüstü yakalandı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütüldü.

Kemer Köyü'nde Gözaltılar

Operasyonun ilk ayağında, Biga'nın Kemer köyü mevkisinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 2 kürek, 2 kazma, dedektör ve balta ele geçirildi.

İkinci Operasyon ve Ek Yakalamalar

Aynı mevkide gerçekleştirilen ikinci bir operasyonda ise toplamda 5 şüpheli daha suçüstü yakalandı. Olay yerinde 2 kürek, 2 kazma, 4 bakır altın arama çubuğu, orak, kafa lambası ve maket bıçağı gibi kaçak kazı araçlarına da el konuldu.

Yapılan bu operasyonlarla ilgili olarak yakalanan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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