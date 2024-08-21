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Bihar'da Bebek, Oyuncak Olarak Gördüğü Yılanı Isırarak Öldürdü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde bir bebek, oyuncak sandığı yılanı ısırarak onu etkisiz hale getirdi. Bebeğin durumu iyi.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:41
Bihar'da Bebek, Oyuncak Olarak Gördüğü Yılanı Isırarak Öldürdü

Bebek, Oyuncak Sandığı Yılanı Isırarak Öldürdü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde, 1 yaşındaki bir bebeğin oyun oynarken oyuncak sanarak ısırdığı yılanın yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay, eyaletin Rajauli bölgesinde meydana geldi.

Aile Olayı Bildirdi

Bebeğin ailesi, çocuklarının yılanı ısırdığını gördüklerinde hemen durumu sağlık görevlilerine iletti. Haberlere göre, yılanın öldüğünü bildiren aile, bebeği hastaneye kaldırdı.

Sağlık Durumu İyi

Hastanede yapılan kontrollerin ardından, sağlık yetkilileri bebeğin durumunun iyi olduğunu duyurdu. Ayrıca, muson döneminde bu tür zehirsiz yılanların sıkça görülebildiğini belirttiler.

Önceki Olay

Bir başka benzer olay ise geçen yıl temmuz ayında Bihar'da yaşandı. Zehirli bir yılan tarafından ısırılan bir kişi, duruma öfkelenerek yılanı iki kez ısırarak öldürmüştü.

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