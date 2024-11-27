BİK 32. Dönem 8. Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Basın İlan Kurumu 32. Dönem 8. Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, resmi ilan fiyat tarifesine yapılacak zam oranlarının hassas dengeler gözetilerek belirlendiğini duyurdu. 32. Dönem 8. Genel Kurul Toplantısı'nda, kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Mevzuat Değişiklikleri ve İlan Adedi Düşüşü

Erkılınç, kurum mevzuatında yapılmayı planladıkları değişikliklere de dikkat çekti. Bu kapsamda, 195 sayılı kanun üzerindeki değişiklik taleplerinin, kurumun idari işleyişine ve Anayasa Mahkemesi'nin kararına dayalı olarak Basın Ahlak Esaslarına ilişkin önemli düzenlemeleri içerdiğini belirtti.

18-21 Kasım tarihleri arasında Tekirdağ, İzmir ve Bursa'da düzenlenen bölge toplantılarında 300’e yakın gazete ve internet haber sitesinin temsilcisiyle bir araya geldiklerini aktaran Erkılınç, nitelikli yayıncılığa duyulan ihtiyaç ve ilan pastasının küçülmesine yönelik alınacak önlemlerle ilgili birçok konuyu ele aldıklarını ifade etti.

Resmi İlanlar ve Zam Oranları

Resmi ilan fiyat tarifesine ilişkin yapılacak zam oranlarının hassas dengeler gözetilerek belirlendiğini vurgulayan Erkılınç, bu yılın ilk 10 ayında resmi ilan adedinin, önceki yılın aynı dönemine göre, reklamlar hariç 7 binin üzerinde azaldığını ve yıl sonunda adetsel kaybın 10 bine ulaşmasından endişe ettiklerini açıkladı.

Yapılan her zamın ilanların adet bazında düşüşünü artırdığına değinen Erkılınç, kamu kurumlarının ilan vermemek için arayışlara girmesine neden olduğunu kaydetti. Ayrıca, internet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınması ile birlikte kamu kurumlarının ilan masraflarının artacağı ve itirazlarının katlanacağı uyarısında bulundu. Gündeme alınacak olan zam teklifleri ise yüzde 32,14 ve 23,53 oranlarında olacak.

Toplantıda Yönetim Kurulu'nun tekliflerine ilişkin sunum da gerçekleştirildi. Genel Kurulun son oturumu 29 Kasım Cuma tarihinde yapılacak ve teklifler karara bağlanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.