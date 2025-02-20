BİK Genel Kurulu'nda Önemli Kararlar Alındı

BİK Genel Kurulu, süreli yayınlara kredi faiz oranını %35'e düşürdü ve azınlık gazetelerine maddi destek sağlayacak.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:12
BİK Genel Kurulu'nda Önemli Kararlar Alındı

BİK Genel Kurulu Sona Erdi

Basın İlan Kurumu (BİK) 32. Dönem 9. Genel Kurul Toplantısı, 18-20 Şubat tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

Toplantının son oturumu 20 Şubat tarihinde yapıldı. Burada, Yönetim Kurulu tarafından sunulan maddelerin görüşüldüğü vurgulanmıştır. BİK 2024 yılı bilançosu, gelir tablosu ve Yönetim Kurulu faaliyet raporu oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu karar, Yönetim Kurulu'nun faaliyet döneminin de ibra edilmesini sağlamıştır.

Kredilerde Faiz Oranı Düşürüldü

Genel Kurul, süreli yayınlara verilen yatırım ve işletme kredilerine uygulanacak faiz oranını yeniden belirlemiştir. 2024 yılı için %45 olarak belirlenen faiz oranı, ekonomik şartların ışığında 2025 yılı için %35'e düşürülmüştür.

Azınlık Gazetelerine Destek

Toplantıda, 2025 yılı için basın derneklerine yapılacak yardım miktarının 925 bin lira olarak tespit edilip, ilgili yönetmelik hükümlerine göre dağıtılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık cemaatlerine ait gazetelere 396 bin lira maddi yardım yapılması kararlaştırılmıştır.

Gazetelerin Asgari Satış Fiyatları Artıyor

Toplantıda, yazılı basın sektöründeki maliyetler göz önünde bulundurularak gazetelerin asgari satış fiyatlarında da bir düzenlemeye gidilmiştir. Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin 43. maddesine göre, yerel ve bölgesel gazeteler için asgari fiyat 4 liradan 5 liraya, yaygın gazeteler için ise 6 liradan 15 liraya yükselmiştir.

İnternet Haber Sitelerine Destek

BİK, internet haber sitelerine altyapı ve yazılım desteği sunmaya devam edeceğini ve BİK Analitik sistemi aracılığıyla çeşitli hizmetler sunabilmek amacıyla bir ticari işletme kurulmasına karar vermiştir.

Toplantının sonunda, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen, Divan Başkanı Prof. Dr. Zakir Avşar ile Genel Kurul'daki görev süresi sona eren Abdi Pehlivan, Cemal Sonsay ve Prof. Dr. Abdullah Özkan'a çiçek takdim edilmiştir. Böylece, 32. Dönem Genel Kurulu'nun görev süresi tamamlanmıştır.

BİK'in 33. Dönem Genel Kurulu'nun ilk toplantısının yarın yapılması planlanmaktadır.

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