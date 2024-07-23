BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç'tan 24 Temmuz Mesajı

Bası İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla önemli mesajlar yayımladı. Erkılınç, ebediyete intikal eden basın mensuplarını rahmetle anarken, büyük özveriyle görevlerini sürdüren günümüz gazetecilerini de kutladı.

Medya ve Demokrasinin Önemi

Erkılınç, basın mensuplarının, demokratik bir toplumun inşasında ve sürdürülebilir gelişiminde kritik öneme sahip olduğuna vurgu yaptı. "Toplumlarda bireylerin özgür düşünceye sahip olduğunun en önemli göstergesi, farklı düşünceleri temsil eden medya kuruluşlarının varlığıdır" dedi.

Türk medyasının, tarihsel süreçte pek çok zorluğu aşarak milletin ortak sesi olmasının, ülkemizdeki çağdaş demokratik ortama ve huzur iklimine büyük katkı sağladığını ifade etti.

BİK'in Rolü ve Destekleyici Gücü

Cavit Erkılınç, BİK'in, topluma yönelik denetim görevini yerine getirirken, aynı zamanda Türk medyasının en büyük destekçisi olduğunu kaydetti. Ayrıca, BİK aracılığıyla dağıtılan resmi ilan ve reklamların, medya kuruluşlarının ekonomik bağımsızlıklarını koruduğunu ve meslek çalışanlarının sosyal hakları açısından da hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Teknoloji ve Yenilikçilik

Teknolojik gelişmelere ayak uydurmanın önemini vurgulayan Erkılınç, "İnternet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınmasını, Türk medyası açısından son 20 yılda atılan en güçlü adım olarak değerlendiriyoruz" dedi. Bu değişimin, sektörde ses çeşitliliğini artırmaya ve kaliteli yayıncılığa katkı sağladığını ifade etti.

Son olarak, Erkılınç, tüm basın mensuplarını gerçekleri cesurca dile getirmeye ve milli menfaatlere uygun bir yayıncılık anlayışını benimsemeye davet etti. "Ebediyete irtihal eden basın mensuplarımızı anarken, çalışan gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum" dedi.