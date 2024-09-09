Bilal Erdoğan'dan Gazze'deki Soykırıma Karşı Güçlü Türk Dünyası Çağrısı

DEK Başkanı Bilal Erdoğan'dan Gazze İçin Dayanışma Çağrısı

Bilal Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda yaptığı konuşmada, Türk devletlerinin potansiyeline vurgu yaptı ve gençlerin Türk dünyasını ortak bir coğrafya olarak görmeleri gerektiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'deki İnsanlık Suçlarına Dikkat Çekti

Erdoğan, "Güçlü bir Türk dünyası, İslam dünyasıyla iş birliği yaparsa, İsrail'in Gazze'de insanlık suçu işlemesine engel olurdu," diyerek Türk dünyasının önemini vurguladı.

3. Dünya Göçebe Oyunları ve Türk Kültürü

Panelde, göçebe oyunlarının Türk kültürünü yansıttığını ifade eden Erdoğan, bu oyunların tarihi ve kültürel zenginliklerin korunmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Gençlere Kültürel Değişim Önerileri

Erdoğan, gençlere yurt dışında eğitim almanın ve farklı kültürleri tanımanın önemli olduğunu söyleyerek, geleceğin Türk dünyası için bu deneyimlerin paha biçilmez olduğunu dile getirdi.

Gelecek Oyunların Kırgızistan'da Gerçekleştirileceği Müjdesi

Kırgızistan'ın 2026'da Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapma isteğini de paylaşan Erdoğan, oyunların Tarihi önemi hakkında görüşlerini sundu.

Ayrıca, Astana'daki organizasyon, yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi ve 13 Eylül'e kadar devam edecek.

Dünya Göçebe Oyunları, 21 geleneksel spor dalında müsabakalarla, Astana'ya 100 binden fazla turistin gelmesi bekleniyor.

Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nı takip eden Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, oyunların düzenlendiği başkent Astana'da "Türk Dünyası Gençliğinin Dünya Kültüründeki Rolü" başlıklı panelde konuşma yaptı.

Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nı takip eden Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, oyunların düzenlendiği başkent Astana'da "Türk Dünyası Gençliğinin Dünya Kültüründeki Rolü" başlıklı panelde konuşma yaptı.

Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nı takip eden Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, oyunların düzenlendiği başkent Astana'da "Türk Dünyası Gençliğinin Dünya Kültüründeki Rolü" başlıklı panelde konuşma yaptı.