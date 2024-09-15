Bilal Erdoğan'dan Gençlere İlham Verici Mesajlar

Kocaeli'de Gençlerle Buluşma

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”'nda gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, Türkiye'nin gelişimi hakkında ilham verici açıklamalarda bulundu.

Gelişmek İçin Batılı Olmak Gerekmiyor

Konuşmasında, “Biz gelişmek için Batılı olmak zorunda değiliz. Sadece çalışmak zorundayız; azimli, kararlı, iradeli olmalıyız.” sözleriyle, gençlere motivasyon kaynağı oldu. Erdoğan, Türkiye'nin eğitime, ekonomiye ve teknolojiye dair önemli ilerlemeler kaydettiğinin altını çizdi.

Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları

Erdoğan, “Gelir dağılımı adaletini yükseltecek önlemler almak şart,” diyerek Türkiye'nin karşılaştığı ekonomik zorluklara değindi. Bunun yanı sıra, sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gençlere Kitap Okuma Tavsiyesi

Erdoğan, geleceğin lideri olacak gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı önererek, “Bir Karl Marx okurken, yanına İbn-i Sina koyun” dedi. Kendi kültürümüze ait değerlerin önemini anlattı.

Dünyanın Gerçekliklerini Anlayın

Erdoğan, gençlere dünyanın gerçekliklerini kapsamlı bir şekilde öğrenmeleri gerektiğini hatırlatarak, yabancı düşmanlığına karşı dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Batı Medeniyeti Üzerine Eleştiriler

Son olarak, Erdoğan, “Türkiye, hiç olmadığı kadar özgür ve güçlü bir ülke.” ifadeleriyle Türkiye'nin uluslararası konumunu değerlendirdi ve Batı'nın gerçek yüzünü sorguladı. 1990'lı yıllarda dindar insanların yaşadığı zorluklara da dikkat çekti.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın da katıldı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Kocaeli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı programına katıldı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Kocaeli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı programına katıldı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Kocaeli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı programına katıldı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Kocaeli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı programına katıldı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Kocaeli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı programına katıldı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Kocaeli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı programına katıldı.