Bilal Erdoğan Elazığ'da Mescid-i Aksa Kur'an Kursu Açılışını Gerçekleştirdi

Açılış töreni ve ardından merkez ziyareti

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Elazığ'da Mescid-i Aksa Kur'an Kursunun açılışını gerçekleştirdi. İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen törende geniş katılım dikkat çekti.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda kurs öğrencileri tarafından çeşitli gösteriler sunuldu ve İl Müftüsü Yusuf Bingöl tarafından dua edildi.

Protokol konuşmalarının ardından Bilal Erdoğan ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kesti. Törene katılım yoğun oldu ve yerel yöneticiler ile çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Açılışın devamında Erdoğan, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve merkez yetkilileriyle görüşmeler yaptı.

Açılışa katılan isimler arasında Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

Etkinlik, bölgedeki eğitim ve gençlik çalışmaları açısından önem taşıyan bir adım olarak değerlendirildi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Elazığ'da Mescid-i Aksa Kur'an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi.