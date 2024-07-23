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Bilal Erdoğan, İTÜ Vefa Havacılık Takımı ile Başarılarını Kutladı

Bilal Erdoğan, İTÜ Vefa Havacılık Takımı'nın uluslararası başarılarını vurgulayarak, Türkiye'nin teknolojide ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 16:31
Bilal Erdoğan, İTÜ Vefa Havacılık Takımı ile Başarılarını Kutladı

Bilal Erdoğan, İTÜ Vefa Havacılık Takımı ile Bir Araya Geldi

İlmi Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Spaceport America Cup'24 roket yarışmasında dünya şampiyonu olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vefa Havacılık Takımı ile bir araya geldi. Süleymaniye'deki vakfın genel merkezinde gerçekleştirilen drogramada Erdoğan, gençlerin başarılarının gelecekteki daha büyük başarılara zemin hazırlayacağına inandığını ifade etti.

Gelecek İçin Umut Vaat Eden Başarılar

Erdoğan, konuşmasında, “Bu başarılar bir günde elde olunmaz. Sabırla, azimle ve sürekli çalışarak ilerliyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için daha çok başarılı sonuçlar elde edeceğiz” dedi. Ayrıca T3 Vakfı ve TEKNOFEST yarışmalarının gelecekteki nesiller için bir oyun değiştirici olduğunu da vurguladı.

Filistin'e Destek ve Soykırım Konusu

Vefa Havacılık Takımı'nın ödül töreninde, Filistin bayrağı açması üzerine Erdoğan, organizatörlerin sansür uyguladığını dile getirdi. “Dünyada bir soykırım yaşanıyor. Gençlerin bu konuya dikkat çekmesi çok önemli” diyerek, bu konuların uluslararası gündemde tutulması gerektiğinin altını çizdi.

İTÜ Rektörü de Katıldı

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, organizasyonda özgüvenin önemine değinerek, üniversitelerindeki 100’ün üzerinde proje takımının varlığını belirtti. “Bu gençler, çok yakın zamanda dünyaca ünlü projelere imza atacak” şeklinde konuştu.

Sonuç ve Gelecek Vizyonu

Program sonunda, Erdoğan ve takım üyeleri arasında samimi bir soru cevap kısmı gerçekleşti. Gençlerin idealleri ve hedefleriyle ilgili şevk verici paylaşımlar yapıldı, bu tür başarıların Türkiye'nin uluslararası arenada daha güçlü bir duruş sergilemesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan (sol 3) ve İTÜ Rektörü Prof. Dr....

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan (sol 3) ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu (sağ 3), ABD'de düzenlenen roket yarışması "Spaceport America Cup'24"ten birincilik ödülüyle dönen İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu öğrencilerinin kurduğu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vefa Havacılık Takımı'yla bir araya geldi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan (sol 3) ve İTÜ Rektörü Prof. Dr....

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan (sol 3) ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu (sağ 3), ABD'de düzenlenen roket yarışması "Spaceport America Cup'24"ten birincilik ödülüyle dönen İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu öğrencilerinin kurduğu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vefa Havacılık Takımı'yla bir araya geldi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan (sol 3) ve İTÜ Rektörü Prof. Dr....

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan (sol 3) ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu (sağ 3), ABD'de düzenlenen roket yarışması "Spaceport America Cup'24"ten birincilik ödülüyle dönen İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu öğrencilerinin kurduğu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vefa Havacılık Takımı'yla bir araya geldi.

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