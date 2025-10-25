Bilal Erdoğan Tiflis'te: Kobakhidze ve Kavelaşvili ile Görüştü

Bilal Erdoğan, Dünya Etnospor Birliği Başkanı olarak Tiflis'te Başbakan İrakli Kobakhidze ve Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile görüşerek spor ve işbirliğini ele aldı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 18:10
Bilal Erdoğan Tiflis'te: Kobakhidze ve Kavelaşvili ile Görüştü

Bilal Erdoğan Tiflis'te: Kobakhidze ve Kavelaşvili ile Görüştü

Başkan Erdoğan, Gürcü Güreşinde Dünya Şampiyonası finali için Tiflis'teydi

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Tiflis'e gelerek Gürcü Güreşinde Dünya Şampiyonası finaline katıldı ve resmi temaslarda bulundu.

Gürcistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze arasındaki görüşme Hükümet Binası'nda gerçekleşti. Görüşmede Gürcistan ile Türkiye arasındaki dostane ilişkiler, stratejik ortaklık ve spor alanında işbirliği konuları ele alındı.

Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ile bir araya geldi

Gürcistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise Bilal Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştüğü belirtildi. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili işbirliği ve geleneksel sporların daha da geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan (sağda), Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili...

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan (sağda), Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili (solda) ile görüştü. Gürcistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede ilk kez düzenlenen "Gürcü Güreşinde Dünya Şampiyonası" finaline katılmak üzere Tiflis'e gelen Dünya Etnospor Birliği Başkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan (sağda), Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili...

