Bilal Erdoğan Tiflis'te: Kobakhidze ve Kavelaşvili ile Görüştü

Başkan Erdoğan, Gürcü Güreşinde Dünya Şampiyonası finali için Tiflis'teydi

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Tiflis'e gelerek Gürcü Güreşinde Dünya Şampiyonası finaline katıldı ve resmi temaslarda bulundu.

Gürcistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze arasındaki görüşme Hükümet Binası'nda gerçekleşti. Görüşmede Gürcistan ile Türkiye arasındaki dostane ilişkiler, stratejik ortaklık ve spor alanında işbirliği konuları ele alındı.

Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ile bir araya geldi

Gürcistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise Bilal Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştüğü belirtildi. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili işbirliği ve geleneksel sporların daha da geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

