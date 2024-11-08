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Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflere e-Defter Zorunluluğu Geldi

1 Ocak 2025'ten itibaren bilanço esasına göre defter tutan tüm mükellefler e-Defter uygulamasına geçiş yapacak.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 09:16
Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflere e-Defter Zorunluluğu Geldi

Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflere e-Defter Zorunluluğu Geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin e-Defter uygulamasına katılmaları zorunlu hale geldi. Bu düzenleme, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.

Yeni Düzenleme ile e-Defter Uygulaması Artacak

Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıklarınca hazırlanan bu yeni düzenleme, vergi uyumunu artırmaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Bu tebliğ ile yaklaşık 720 bin mükellefin mevcut e-Defter kullanımı, 1 milyon yeni mükellefin katılımıyla genişleyecek.

Maliyet Avantajları

Uygulama sayesinde mükellefler, kağıt, yazıcı ve noter masraflarından tasarruf ederek maliyetlerini düşürebilecek. Defterlerin elektronik ortamda tutulması, verimliliği artıracak.

Defter Yükleme Sürelerinde Değişiklik

Düzenlemeyle birlikte e-Defter dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) yükleme sürelerinde de değişiklik yapıldı. Bu uygulama, meslek mensuplarının iş yükünü dengelemeyi ve sistem üzerindeki yükü dağıtmayı hedefliyor. Gelir vergisi mükellefleri için yükleme süreleri, ilgili ayı takip eden 4. ayın 10. günü sonuna kadar uzatıldı.

Uyumlu Yazılım Firmalarına Ceza Düzenlemesi

Yeni düzenlemede, GİB tarafından belirlenen uyumlu yazılım firmaları için de sıkı denetimler getirildi. Eksiklik tespit edilen firmalara özel usulsüzlük cezası uygulanacak ve gerekli düzeltmeleri yapmayan firmaların uyumluluk onayları iptal edilebilecek.

Tebliğle birlikte, vergiye uyumun artırılması amaçlanıyor. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin e-Defter uygulamasına katılımı 1 Ocak 2025'te zorunlu hale gelecekken, diğer düzenlemeler ise hemen uygulanmaya başlayacak.

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