Bilecik Arkeoloji ve Etnografya Müzesi 2025'te 50 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Müze, nadir eserleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

Bilecik Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, 2025 yılında yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ni ziyaret ederek sergilenen eserleri inceledi.

Vali Sözer, müze yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı; eserlerin korunması ve tanıtımına yönelik faaliyetleri yakından takip etti.

Müze yetkilileri, kurumun Bilecik’in zengin tarihini ve kültürel mirasını ziyaretçilere aktarma görevinin yanı sıra arkeolojik değerleri koruyup gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu sürdürdüğünü belirtti. 2025'te yaklaşık 50 bin kişiyi ağırlayan müze, sergilediği nadir eserlerle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Vali Sözer, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasının önemine dikkat çekerek, müze çalışanlarına teşekkür etti. Vali, "Tarihi ve kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Bu bilinçle özveriyle çalışan tüm müze personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

BİLECİK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ, 50 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI