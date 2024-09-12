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Bilecik Bilim Şenliği 2023: Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile Açıldı

Bilecik'te düzenlenen Bilim Şenliği, öğrencilerin projeleriyle dikkat çekti. Etkinlik 14 Eylül'e kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 12:46
Bilecik Bilim Şenliği 2023: Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile Açıldı

Bilecik'te Bilim Şenliği Coşkusu

Bilecik, Türkiye Yüzyılı Işığında Bilim Şenliğine ev sahipliği yaptı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen bu etkinlik, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı ve BİL-EN Programı kapsamındaki projeleri ile göz doldurdu.

Öğrencilerin Projeleri ile Fark Yaratıldı

Bilecik Öğretmenevi bahçesinde gerçekleşen etkinlikte, lise ve ortaokul öğrencileri "Üretimin Yüzyılı", "Değerlerin Yüzyılı", "Gençliğin Yüzyılı" ve "Dijitalin Yüzyılı" gibi temalarda projelerini sergiledi. Etkinlik boyunca 24 atölye, 30 etkinlik ve 4 seminer gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Destek ve Katılım Yoğun

Bilim Şenliği Koordinasyon Ekibi Üyesi Kayhan Doğru, açılışta yaptığı konuşmada, TÜBİTAK'ın öğretmen ve öğrenci projelerine verdiği destekle eğitime önemli katkılarda bulunduğunu belirtti. Ayrıca, BİL-EN Programının hedeflerinden bahsetti: "Öğrencilerimizi akademik başarıların yanı sıra milli değerler ve teknolojiyi doğru kullanma becerisi ile donatarak, sosyal ve kültürel gelişimini sağlamak." dedi.

Etkinliğe Önemli İsimler Katıldı

Açılış programında Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağca, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, çeşitli müdürler, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı. Bilim Şenliği, 14 Eylül tarihinde sona erecek.

Bilecik'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu...

Bilecik'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı ile Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamında, Bilecik Öğretmenevi'nin bahçesinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Işığında Bilecik Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

Bilecik'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu...

Bilecik'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı ile Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamında, Bilecik Öğretmenevi'nin bahçesinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Işığında Bilecik Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

Bilecik'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu...

Bilecik'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı ile Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamında, Bilecik Öğretmenevi'nin bahçesinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Işığında Bilecik Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

Bilecik'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu...

Bilecik'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı ile Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamında, Bilecik Öğretmenevi'nin bahçesinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Işığında Bilecik Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

Bilecik'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu...

Bilecik'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı ile Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamında, Bilecik Öğretmenevi'nin bahçesinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Işığında Bilecik Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

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