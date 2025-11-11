Bilecik'e şehit ateşi: C130 kazasında İlhan Ongan (31) şehit
Gürcistan'da düşen kargo uçağı sonucu acı haber ailesine ulaştı
Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan (31)'ın şehadet haberi Bilecik'teki ailesine verildi.
Olayda görevli uçağın tipi C130 olarak belirtilirken, uçakta bulunan 20 personelden biri olan Ongan’ın hayatını kaybettiği bildirildi.
Şehidin ailesi, Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'ta yaşıyor. Acı haberi Vali Yardımcısı Akgün Cora ve Bilecik Belediye Başkanı Yardımcısı Sabri Çobanoğlu aileye bizzat verdi.
Haberi alan Ongan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine yakınları, komşuları ve sevenleri akın etti.
GÜRCİSTAN’DA DÜŞEN KARGO UÇAĞINDA BULUNAN 20 PERSONELDEN BİRİSİ OLAN BİLECİKLİ HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ İLHAN ONGAN’IN (31) AİLESİNE OĞULLARININ ŞEHİT OLDUĞU HABERİ VERİLDİ.