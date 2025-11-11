Bilecik'e şehit ateşi: C130 kazasında İlhan Ongan (31) şehit

Gürcistan'da düşen TSK C130 kargo uçağında şehit olan Bilecikli Astsubay İlhan Ongan'ın (31) şehadet haberi ailesine verildi; evine yakınları ve sevenleri akın etti.