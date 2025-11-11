Bilecik'e şehit ateşi: C130 kazasında İlhan Ongan (31) şehit

Gürcistan'da düşen TSK C130 kargo uçağında şehit olan Bilecikli Astsubay İlhan Ongan'ın (31) şehadet haberi ailesine verildi; evine yakınları ve sevenleri akın etti.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 22:33
Gürcistan'da düşen kargo uçağı sonucu acı haber ailesine ulaştı

Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan (31)'ın şehadet haberi Bilecik'teki ailesine verildi.

Olayda görevli uçağın tipi C130 olarak belirtilirken, uçakta bulunan 20 personelden biri olan Ongan’ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Şehidin ailesi, Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'ta yaşıyor. Acı haberi Vali Yardımcısı Akgün Cora ve Bilecik Belediye Başkanı Yardımcısı Sabri Çobanoğlu aileye bizzat verdi.

Haberi alan Ongan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine yakınları, komşuları ve sevenleri akın etti.

