Bilecik Gölpazarı’nda Trafik Güvenliği ve Emniyet Kemeri Eğitimi

Gölpazarı'nda Gazimihal İlköğretim Okulu'nda Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma iş birliğiyle öğrencilere trafik güvenliği ve emniyet kemeri eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:26
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde, ilköğretim öğrencilerine yönelik kapsamlı bir trafik güvenliği bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitim, öğrencilere güvenli yolculuk alışkanlıkları kazandırmayı hedefledi.

Eğitimin organizasyonu

Faaliyet, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ile ilçede görevli jandarma birimlerinin iş birliğiyle, Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Gazimihal İlköğretim Okulu'nda düzenlendi. Programda okul öğrencilerine uygulamalı ve görsel anlatımlarla trafik kuralları hatırlatıldı.

Eğitimin içeriği ve vurgu

Öğrencilere araçlara güvenli şekilde nasıl inip binecekleri, yolculuk öncesi ve sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile trafik ihlallerinin zararları konusunda bilgilendirme yapıldı. Eğitimde özellikle "emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığı" vurgulandı ve doğru kemer kullanımı gösterildi.

Program, öğrencilere trafik bilinci kazandırmayı ve güvenli ulaşım davranışlarını teşvik etmeyi amaçlayan kapsamlı bir bilgilendirme niteliği taşıdı.

