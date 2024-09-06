Bilecik'in Kurtuluşu 102. Yılında Coşkuyla Kutlandı

Bilecik Kurtuluşunun 102. Yıldönümünde Törenler Düzenlendi

Bilecik, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

74. Sırada Çelenk Sunumu ve Etkinlikler

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından şiir dinletisi ve halk oyunları gösterileri yapıldı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve beraberindekiler, daha sonra şehitliği ziyaret ederek karanfil bırakmayı ihmal etmedi.

Dua ve Anma Törenleri

Saygı atışının ardından, İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından dua okundu. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yapmış olduğu konuşmada şunları ifade etti:

Bilecik, Kurtuluş Savaşı'ndaki direnişi ve kararlılığıyla bağımsızlık mücadelesinin merkezi olmuştur.

Subaşı, Bilecik'in Batı Cephesi'ndeki önemini vurgulayarak, “Milletimizin azmi ve inancı sayesinde bu topraklar 6 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtarılmış ve Bilecik, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli bir parçası olarak tarih sahnesinde yerini almıştır.” dedi.

Programın Sona Ermesi

Etkinlikler, Şeyh Edebali Yerleşkesi'ndeki Orhan Gazi Camisi'nde Mevlid-i Şerif okunmasıyla tamamlandı. Etkinliğe, il protokolünden birçok önemli isim katıldı.

Bu özel günde, Bilecik milletvekilleri, askeri yetkililer ve şehit aileleri de hazır bulundu, böylece unutulmaz bir birliktelik yaşandı.

Bilecik'te, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Törende, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Bilecik Valisi Şefik Aygöl (sol 4), AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir (sağ 2), CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün (sağ), Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin (sol) ile Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı (sol) da yer aldı.

Bilecik'te, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Törende, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Bilecik Valisi Şefik Aygöl (sol 4), AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir (sağ 2), CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün (sağ), Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin (sol) ile Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı (sol) da yer aldı.

Bilecik'te, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Törende, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Bilecik Valisi Şefik Aygöl (sol 4), AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir (sağ 2), CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün (sağ), Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin (sol) ile Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı (sol) da yer aldı.

Bilecik'te, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Törende, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Bilecik Valisi Şefik Aygöl (sol 4), AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir (sağ 2), CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün (sağ), Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin (sol) ile Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı (sol) da yer aldı.

Bilecik'te, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Törende, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Bilecik Valisi Şefik Aygöl (sol 4), AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir (sağ 2), CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün (sağ), Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin (sol) ile Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı (sol) da yer aldı.

Bilecik'te, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Törende, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Bilecik Valisi Şefik Aygöl (sol 4), AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir (sağ 2), CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün (sağ), Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin (sol) ile Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı (sol) da yer aldı.

Bilecik'te, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Törende, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Bilecik Valisi Şefik Aygöl (sol 4), AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir (sağ 2), CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün (sağ), Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin (sol) ile Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı (sol) da yer aldı.

Bilecik'te, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Törende, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Bilecik Valisi Şefik Aygöl (sol 4), AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir (sağ 2), CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün (sağ), Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin (sol) ile Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı (sol) da yer aldı.

Bilecik'te, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Törende, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Bilecik Valisi Şefik Aygöl (sol 4), AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir (sağ 2), CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün (sağ), Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin (sol) ile Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı (sol) da yer aldı.

Bilecik'te, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Törende, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Bilecik Valisi Şefik Aygöl (sol 4), AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir (sağ 2), CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün (sağ), Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin (sol) ile Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı (sol) da yer aldı.

Bilecik'te, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Törende, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Bilecik Valisi Şefik Aygöl (sol 4), AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir (sağ 2), CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün (sağ), Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin (sol) ile Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı (sol) da yer aldı.

Bilecik'te, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Törende, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Bilecik Valisi Şefik Aygöl (sol 4), AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir (sağ 2), CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün (sağ), Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin (sol) ile Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı (sol) da yer aldı.

Bilecik'te, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Törende, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Bilecik Valisi Şefik Aygöl (sol 4), AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir (sağ 2), CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün (sağ), Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin (sol) ile Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı (sol) da yer aldı.