Bilecik’li öğrenciler ROBOCHALLENGE-25’te uluslararası başarı

Mesleki eğitim destekli ekiplerden dikkat çekici sonuçlar

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Mesleki Eğitim Akreditasyonu programı kapsamında desteklenen öğrenciler, ROBOCHALLENGE-25 yarışmasında önemli bir performans sergiledi.

Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yarışmada dünya üçüncülüğünü kazanırken, Bilecik Borsa İstanbul Bilim Sanat Merkezi öğrencileri de ilk 16 içerisine girerek il için gurur verici bir sonuç elde etti.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, öğrencilerin ve öğretmenlerin başarısından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyoruz. Bu başarı, ilimizdeki mesleki eğitim çalışmalarının kalitesini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

