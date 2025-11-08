Bilecik M Tipi Cezaevinde Mevlid-i Nebi Haftası Programı

Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, tutuklu ve hükümlülere yönelik Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi. Etkinlik, Bilecik İl Müftülüğü tarafından organize edilerek cezaevi sakinlerine Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) hayatı ve öğretilerini aktararak manevi bir ortam oluşturdu.

Program Detayları

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy Mevlid-i Nebi’nin önemine değinerek Peygamber Efendimiz’in ahlaki değerleri, aile hayatındaki rolü ve ümmete bıraktığı evrensel mesajları aktardı.

Programa, cezaevi vaizleri Ahmet Şimşek ve İsmail Özkan katılım sağladı. Etkinlik, Ertuğrulgazi Camii İmam Hatibi Murat Geçvan ve Orhangazi Camii İmam Hatibi Burhan Duman tarafından seslendirilen ilahiler ve yapılan dua ile sona erdi.

