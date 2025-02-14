Bilecik Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Bilecik'te Büyük Dolandırıcılık Operasyonu

Bilecik merkezli gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, 3 farklı ilde yapılan çalışmalarda 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, çeşitli alışveriş sitelerinden ürün satışı vaadiyle dolandırıcılık yapıldığını tespit etmişti.

Operasyonun Ayrıntıları

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan operasyonda, Bilecik, Zonguldak ve Mersin'de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu operasyon sonucunda 4 zanlı yakalandı ve yapılan aramalarda 175 bin lira, 6 cep telefonu, 2 tablet, 2 banka kartı, dizüstü bilgisayar ve bir hard disk ele geçirildi.

Yüksek Miktarda Haksız Kazanç

Şüphelilerin gerçekleştirdikleri dolandırıcılık olayları sonucunda toplam 2 milyon 252 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Gözaltına alınan zanlılar T.Ü, H.M, D.K. ve M.A. adliyeye sevk edildi.

Tutuklama Kararı

Yargılamaları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Bu gelişme, dolandırıcılık olaylarına karşı yürütülen mücadelenin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.