DOLAR
36,22 -0,31%
EURO
37,93 -0,1%
ALTIN
3.417,87 -0,58%
BITCOIN
3.509.543,48 -0,82%

Bilecik Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Bilecik'te dolandırıcılık yapan 4 şüpheli, 2 milyon 252 bin lira haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:16
Bilecik Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Bilecik'te Büyük Dolandırıcılık Operasyonu

Bilecik merkezli gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, 3 farklı ilde yapılan çalışmalarda 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, çeşitli alışveriş sitelerinden ürün satışı vaadiyle dolandırıcılık yapıldığını tespit etmişti.

Operasyonun Ayrıntıları

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan operasyonda, Bilecik, Zonguldak ve Mersin'de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu operasyon sonucunda 4 zanlı yakalandı ve yapılan aramalarda 175 bin lira, 6 cep telefonu, 2 tablet, 2 banka kartı, dizüstü bilgisayar ve bir hard disk ele geçirildi.

Yüksek Miktarda Haksız Kazanç

Şüphelilerin gerçekleştirdikleri dolandırıcılık olayları sonucunda toplam 2 milyon 252 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Gözaltına alınan zanlılar T.Ü, H.M, D.K. ve M.A. adliyeye sevk edildi.

Tutuklama Kararı

Yargılamaları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Bu gelişme, dolandırıcılık olaylarına karşı yürütülen mücadelenin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı...

Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı...

Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Toplumsal Dışlanma Uyuşturucu Bağımlılığına Zarar Veriyor
2
Çernobil Nükleer Santrali'ne Dron Saldırısı: UAEA'dan Açıklama
3
e-Devlet'ten Memnuniyet Oranı 2024'te Yüzde 95,81'e Ulaştı
4
Muğla'da Deniz Seviyesi Düşünce Tarihi Gümrük Binası Gün Yüzüne Çıktı
5
Tüketiciler Birliği'nden Merkez Sıcak Su Sayaçları İçin Önemli Tavsiye
6
Uşak'ta Yangın: 6 Ev Hasar Gördü, Can Kaybı Yok
7
Down Sendromlu Yusuf'un Kalp Delikleri 2 Ameliyatla Kapandı

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor