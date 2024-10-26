Bilecik Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Tutuklama

Bilecik'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Bilecik merkezli olarak düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, toplamda 17 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 9'u tutuklandı. Bu operasyon Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nün Siber Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

Operasyon, yasa dışı bahis amacıyla kullanılan 3 banka hesabının gerçek kullanıcılarına yönelik yürütülen 3 aylık bir çalışmanın sonucunda gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 milyon lira hesabında hareketlilik tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Bilecik'in yanı sıra Kayseri, Adana, Elazığ ve Kilis'te eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Operasyonda aranan 18 kişiden 17'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9'u tutuklandı. Yetkililer, bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.