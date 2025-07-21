Bilecik Orman Yangını Dumanı Eskişehir'i Etkisi Altına Aldı

Bilecik'teki Yangın Dumanı Eskişehir'i Kaptı

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayarak geniş bir alanda etkili olmaya devam ediyor.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'nde meydana gelen ve rüzgarla yayılan bu yangının dumanı, Eskişehir kent merkezine ulaştı. Yoğun duman, şehir genelinde sis tabakası gibi çökmüş durumda.

Yangından kaynaklanan duman nedeniyle, kentteki çatılar ve araçların üzeri külle kaplandı. Kent halkı, dumanın etkisini hissetmeye başladı ve hava kalitesinin düştüğü gözleniyor.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bölgedeki ekipler, yangının daha fazla alana yayılmasını önlemek için seferber olmuş durumda.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkıp Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırlarına ulaşan yangının dumanı Eskişehir'de etkili oldu.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkıp Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırlarına ulaşan yangının dumanı Eskişehir'de etkili oldu.