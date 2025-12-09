DOLAR
Bilecik Osmaneli'de Taekwondo Antrenmanları Aralıksız Sürüyor

Osmaneli'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında yürütülen taekwondo antrenmanları uzmanlar eşliğinde aralıksız sürüyor; sporcuların gelişimi yakından izleniyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:08
Osmaneli ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde yürütülen taekwondo antrenmanları aralıksız devam ediyor.

Antrenman İçeriği ve Hedefler

Taekwondo sporcuları; temel teknikler, denge, koordinasyon, hız ve güç odaklı kapsamlı bir eğitim sürecinden geçiriliyor. Antrenman programı disiplinli bir şekilde uygulanıyor ve sporcuların fiziksel ile teknik gelişimleri yakından takip ediliyor.

Yetkililerin Değerlendirmesi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, uzman antrenörler eşliğinde yürütülen çalışmaların verimli biçimde sürdüğünü vurguladı. Demir, "Gençlerimizin sporla büyümesi ve disiplinli bir eğitim sürecinden geçmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi ve sporcuların önemli bir gelişim gösterdiğini belirtti.

