Bilecik (Osmaneli) Motosiklet Kazası: Alper Zorlu (22) Hayatını Kaybetti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 22 yaşındaki Alper Zorlu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 16:42
Hisarcık köyü Beşevler mevkisinde devrilme

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen kazada, Alper Zorlu (22) idaresindeki motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

34 KVE 728 plakalı motosiklet, Osmaneli-İznik kara yolunun Hisarcık köyü Beşevler mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelerde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, işlemler için Osmaneli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

