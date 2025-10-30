Bilecik (Osmaneli) Motosiklet Kazası: Alper Zorlu (22) Hayatını Kaybetti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosiklet kazası: sürücü hayatını kaybetti
Hisarcık köyü Beşevler mevkisinde devrilme
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen kazada, Alper Zorlu (22) idaresindeki motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
34 KVE 728 plakalı motosiklet, Osmaneli-İznik kara yolunun Hisarcık köyü Beşevler mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelerde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, işlemler için Osmaneli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
