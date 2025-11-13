Bilecik Şehidine Hazırlanıyor: İlhan Ongan İçin Meydan ve Taksiciler Seferber

Bilecik şehidine hazırlanıyor

İlhan Ongan'ın naaşı yarın Bilecik'e getirilecek

Bilecik, geçtiğimiz gün Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın naaşını bekliyor.

Şehidin Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak’ta oturan babası Ali Ongan ve annesi Hatice Ongan’ın evlerinde Türk bayrağı dalgalanıyor. Yarın Bilecik’e getirilmesi beklenirken, valilik ve belediye işbirliğiyle şehidin cenaze namazının kılınacağı Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde hummalı çalışmalar başlatıldı.

Şehidin cenazesinin yarın kente getirilmesi beklenirken, Cumhuriyet Meydanı ve çevresine ile cadde ve sokaklara çevredeki evlere dev Türk bayrakları asıldı ve alan düzenlemeleri yapılıyor.

Taksiciler şehir mezarlığına ücretsiz taşıma sağlayacak

Kentte taksiciler araçlarını Türk bayraklarıyla süslerken, camlarına Şehit İlhan Ongan’ın fotoğrafını astı. Park Taksi Durak Başkanı Ahmet Burak Oğuz, kent genelinde tüm taksilere Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafının asıldığını söyleyerek açıklama yaptı:

20 şehidimizin bir tanesi de Bilecik’imizin evlatlarından. Biz taksiciler olarak yarın şehidimizin gömüleceği şehir mezarlığına ücretsiz olarak halkımızı taşımaya hazırız. Aynı zamanda şehidimizin fotoğrafını ve Türk bayrağımızı taksilerimize asarak şehidimizin yasını tutuyoruz. Vatan sağ olsun.

