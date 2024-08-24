Bilecik'te 1299 Motosikletle Saygı Sürüşü

Bilecik'te Motosiklet Tutkunları Bir Araya Geldi

Bilecik, bu yılki önemli etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptı. Valilik öncülüğünde, Bilecik Motosiklet Derneği tarafından düzenlenen "1299 Saygı Sürüşü" organizasyonu, 1299 motosikletlinin katılımıyla Pelitözü Gölpark'ta gerçekleşti.

Ertuğrul Gazi Türbesi'ne Ziyaret

6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 743'üncü Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesinde düzenlenen etkinlikte, motosikletçiler Bilecik Valisi Şefik Aygöl liderliğinde Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne doğru yola çıktılar. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Vali Aygöl'den Açıklamalar

Vali Aygöl, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bilecik, kuruluşun ve kurtuluşun şehri olarak anılmaktadır. Bu yıl 743'üncüsünü gerçekleştireceğimiz şenlikler, kültürel ve tarihi zenginliklerimizi yaşatacaktır," dedi. Aygöl, güzergahın yaklaşık 40 kilometre olduğunu belirtti.

Yörümez'in Düşünceleri

Bilecik Motosiklet Derneği Başkanı Erol Yörümez, bu etkinliğin uzun süredir hayallerinde yer aldığını ifade ederek, "Farklı illerden gelen motosiklet tutkunlarıyla bu etkinliği gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz," şeklinde konuştu.

Çitos ve Motosiklet Tutkunları

Etkinlikte, Bursa'dan katılan Yunus Karadeniz, "Çitos" isimli papağanıyla da dikkatleri çekti. Karadeniz, "Çitos bizim için çok özel; gruptaki maskotumuz. Motosikletçiler olarak onun da bu organizasyonda yer almasını sağladık," dedi.

Katılımcılar ve Misafirler

Etkinliğe katılan diğer önemli isimler arasında Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı da yer aldı. Bu tür etkinliklerin her yıl artarak devam etmesi planlanıyor.

Bilecik'te Valilik öncülüğünde, Bilecik Motosiklet Derneğince "1299 Saygı Sürüşü" gerçekleştirildi.

Bilecik'te Valilik öncülüğünde, Bilecik Motosiklet Derneğince "1299 Saygı Sürüşü" gerçekleştirildi.

Bilecik'te Valilik öncülüğünde, Bilecik Motosiklet Derneğince "1299 Saygı Sürüşü" gerçekleştirildi.

Bilecik'te Valilik öncülüğünde, Bilecik Motosiklet Derneğince "1299 Saygı Sürüşü" gerçekleştirildi.

Bilecik'te Valilik öncülüğünde, Bilecik Motosiklet Derneğince "1299 Saygı Sürüşü" gerçekleştirildi.

Bilecik'te Valilik öncülüğünde, Bilecik Motosiklet Derneğince Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin tanıtımı kapsamında "1299 Saygı Sürüşü" gerçekleştirildi. Pelitözü Gölpark'ta bir araya gelen 1299 motosikletli, konvoyla Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne hareket etti.

Bilecik'te Valilik öncülüğünde, Bilecik Motosiklet Derneğince Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin tanıtımı kapsamında "1299 Saygı Sürüşü" gerçekleştirildi. Pelitözü Gölpark'ta bir araya gelen 1299 motosikletli, konvoyla Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne hareket etti.

Bilecik'te Valilik öncülüğünde, Bilecik Motosiklet Derneğince Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin tanıtımı kapsamında "1299 Saygı Sürüşü" gerçekleştirildi. Pelitözü Gölpark'ta bir araya gelen 1299 motosikletli, konvoyla Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne hareket etti.

Bilecik'te Valilik öncülüğünde, Bilecik Motosiklet Derneğince Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin tanıtımı kapsamında "1299 Saygı Sürüşü" gerçekleştirildi. Pelitözü Gölpark'ta bir araya gelen 1299 motosikletli, konvoyla Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne hareket etti.

Bilecik'te Valilik öncülüğünde, Bilecik Motosiklet Derneğince Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin tanıtımı kapsamında "1299 Saygı Sürüşü" gerçekleştirildi. Pelitözü Gölpark'ta bir araya gelen 1299 motosikletli, konvoyla Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne hareket etti.

Bilecik'te Valilik öncülüğünde, Bilecik Motosiklet Derneğince Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin tanıtımı kapsamında "1299 Saygı Sürüşü" gerçekleştirildi. Pelitözü Gölpark'ta bir araya gelen 1299 motosikletli, konvoyla Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne hareket etti.

Bilecik'te Valilik öncülüğünde, Bilecik Motosiklet Derneğince Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin tanıtımı kapsamında "1299 Saygı Sürüşü" gerçekleştirildi. Pelitözü Gölpark'ta bir araya gelen 1299 motosikletli, konvoyla Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne hareket etti.