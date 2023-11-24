Bilecik'te 14 Köpeğin Ölümüyle İlgili Soruşturma Başlatıldı

Bilecik'te bir vatandaşın yol kenarında ölü köpekler olduğunu bildirmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Bilecik-Sakarya kara yolu 2'nci tünel mevkisinde, yol kenarında 14 köpeğin cansız bedeni bulundu. 1 köpek ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı köpek, tedavi için hastaneye götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla İlgili Soruşturma Sürüyor

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Olay yeri inceleme timi, çevre koruma timi ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri de olaya müdahale etti. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikata başlanıldığı bildirildi. Köpeklerin nasıl ve kimler tarafından öldürüldüğü araştırılıyor.

Valilikten Açıklama Geldi

Bilecik Valiliği, olayla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Bir vatandaşımızın yol kenarında ölü köpekler olduğunu beyan etmesi üzerine yapılan incelemede, yol kenarında 14 ölü, 1 yaralı köpek tespit edilmiştir. Bahse konu bölgeye olay yeri inceleme timi, çevre koruma timi ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri sevk edilmiştir. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikata başlanılmıştır. Gelişmelerden kamuoyumuz bilgilendirilecektir." denildi.