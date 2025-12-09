DOLAR
Bilecik'te 20 Yeni Yangın Söndürme Tankeri Köylere Teslim Edildi

Bilecik'te 16 köy ve 2 bağlısına, her biri 3 ton kapasiteli 20 yangın söndürme tankeri teslim edildi; Vali Faik Oktay Sözer törende konuştu.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:11
Osmaneli'deki yangınların ardından kapasite güçlendirildi

Bilecik'te yangınlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla temin edilen 20 adet yangın söndürme tankeri, köylere teslim edildi.

Teslimat programına Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik İl Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ve Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun katıldı.

Yangınlara daha hızlı ve etkili müdahaleyi sağlamak amacıyla 16 köy ve 2 bağlısı için toplam 20 adet, 3 ton kapasiteli yangın söndürme tankeri köylere teslim edildi. Son teslimatla birlikte yangın ekipmanlarının bölge genelinde önemli ölçüde güçlendiği kaydedildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer konuşmasında: "2025 yılı Temmuz ayında Osmaneli ilçesinde yaşanan orman yangınları hepimizi derinden üzdü. O günlerde devletimiz tüm imkânlarıyla sahada oldu. Bugün, o zor günlerin ardından önleyici ve güçlendirici bir adımı hep birlikte hayata geçirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Teslim edilen bu tankerlerle birlikte köylerimizin afetlere karşı hazırlık gücü önemli ölçüde artırılmıştır. Ayrıca, süreçte dayanışma gösteren vatandaşlara, kamu kurumlarına ve tankerlerin kazandırılmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederim. Teslim edilen tankerlerin köylere hayırlı olmasını dilerim. Ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korunmasını temenni ederim"

Törenin ardından tankerlerin köylere teslim edilmesiyle program sona erdi.

