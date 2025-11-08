Bilecik’te 3 Adrese Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonda bonzai ve metamfetamin ele geçirildi; üç kişi gözaltına alındı, iki kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:29
Bilecik’te 3 Adrese Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik’te 3 Adrese Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu

Operasyon detayları

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda ele geçirilenler: 18,84 gr sentetik kannabinoid (Bonzai), 1,52 gr metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan bong aparatı.

Gözaltına alınan üç şahıs hakkında ’Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti’ ve ’Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak’ suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Şahıslar ilk ifadelerinin ardından Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, M.H. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; B.D. ve Ç. M. isimli şahıslar çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

BİLECİK'TE 3 ADRESE EŞ ZAMANLI UYUŞTURUCU OPERASYONU

BİLECİK'TE 3 ADRESE EŞ ZAMANLI UYUŞTURUCU OPERASYONU

İLGİLİ HABERLER

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Söke Devlet Hastanesi'nden Organ Bağışı Farkındalığı
2
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza
3
Samsun'da 5 Öğrenci Hamburgerden Zehirlendi
4
Tarsus Festivali'nde Tarih ve Kültür Buluşması
5
Bilecik’te 3 Adrese Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu
6
Zonguldak'ta 75 Yaşındaki Burhanettin Şen Evinde Ölü Bulundu
7
Batman'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik