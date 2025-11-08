Bilecik’te 3 Adrese Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu

Operasyon detayları

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda ele geçirilenler: 18,84 gr sentetik kannabinoid (Bonzai), 1,52 gr metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan bong aparatı.

Gözaltına alınan üç şahıs hakkında ’Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti’ ve ’Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak’ suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Şahıslar ilk ifadelerinin ardından Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, M.H. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; B.D. ve Ç. M. isimli şahıslar çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

BİLECİK'TE 3 ADRESE EŞ ZAMANLI UYUŞTURUCU OPERASYONU