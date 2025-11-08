Bilecik'te 9 Bin Yıllık Yerleşim Otlarla Kaplandı: Açık Hava Müzesi Talebi

Bilecik'te 9 bin yıllık yaşam alanı otlarla kaplandı; kazılarda oval evler, ilk seramikler ve 8 bin 500 yıllık iskelet bulundu. Halk alanın Açık Hava Müzesi olmasını istiyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:54
Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ve 9 bin yıl öncesine tarihlendirilen yaşam alanı, kent tarihine ışık tutan buluntulara rağmen kaderine terk edildi. Bölge, kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan buluntuların ardından ekiplerce boşaltıldı ancak korunmayıp otlarla kaplandı.

Kazı süreci ve bulunan eserler

Alan, bir vatandaşın boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesi'ne bildirmesi üzerine başlatıldı. 2019'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Valilik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü'nün desteğiyle kazı çalışmaları yürütüldü.

Kazılarda, oval evler ve Anadolu'daki ilk seramik örnekleri gün yüzüne çıkarıldı. Bölgenin Batı Anadolu'daki ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu tespit edilirken, ayrıca 8 bin 500 yıllık olduğu düşünülen bir insan iskeleti de bulundu.

Alan için Açık Hava Müzesi talebi

Bölge halkı, kazıların ardından koruma altına alınmayan ve otlarla kaplanan alana ilişkin kaygılarını dile getiriyor. Yerel halk, burada ortaya çıkarılan buluntuların sahada sergilenmesi ve alanın Açık Hava Müzesi olarak düzenlenmesini istiyor; böylece hem koruma sağlanacak hem de kent tarihi daha görünür hale gelecek.

