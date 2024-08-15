Bilecik'te Adrenalin Dolu "Take Off" Etkinliği

17-18 Ağustos tarihlerinde Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde gerçekleştirilecek "Take Off Bilecik" etkinliği, adrenalin severleri bir araya getiriyor. Etkinliğe toplamda 111 yamaç paraşütçüsünün katılması bekleniyor.

Etkinliğin Programı

Etkinliğin ilk günü, katılımcılar saat 09.00'dan itibaren Vezirhan Belde Parkı'nda toplanacak. Ardından, yamaç paraşütü uçuşlarının gerçekleştirileceği Meryem Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'na geçilecek. Gün boyunca uçuş gösterileri ile birlikte ara öğün etkinlikleri düzenlenecek; akşam yemeği Pelitözü Gölpark'ta gerçekleştirilecek.

İkinci Gün Faaliyetleri

Etkinliğin ikinci günü ise sabah saat 07.30 ile 08.30 arasında kahvaltı verilecek. Daha sonra bir teknik toplantı yapılacak ve ardından uçuş gösterileri ile açılış programı gerçekleşecek. Öğle yemeğinin hemen sonrasında ise kapanış programı düzenlenecek.

Etkinlik, katılımcılara ikramlarla ve neşeli anlarla son bulacak.