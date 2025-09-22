Bilecik'te Ağaçlık Arazide Yangın Havadan ve Karadan Müdahaleyle Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te ağaçlık arazide yangın kontrol altına alındı
Olay yeri ve müdahale
Bilecik'te, kent merkezindeki ağaçlık arazide salça yapımı sırasında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın Caddesi'nde meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahale çalışmalarına havadan ve karadan müdahale edildi.
İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener de çalışmaları yerinde inceledi. Ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Bilecik'te, kent merkezindeki ağaçlık arazide çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.