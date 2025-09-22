Bilecik'te Ağaçlık Arazide Yangın Havadan ve Karadan Müdahaleyle Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda salça yapımı sırasında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 13:56
Bilecik'te Ağaçlık Arazide Yangın Havadan ve Karadan Müdahaleyle Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te ağaçlık arazide yangın kontrol altına alındı

Olay yeri ve müdahale

Bilecik'te, kent merkezindeki ağaçlık arazide salça yapımı sırasında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın Caddesi'nde meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahale çalışmalarına havadan ve karadan müdahale edildi.

İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener de çalışmaları yerinde inceledi. Ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bilecik'te, kent merkezindeki ağaçlık arazide çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Bilecik'te, kent merkezindeki ağaçlık arazide çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bilecik'te, kent merkezindeki ağaçlık arazide çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

İLGİLİ HABERLER

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat Sarıkaya'da İzinsiz Kazı Operasyonu: 4 Gözaltı
2
Öztürkler: Hristodulidis İpleri Netanyahu'ya Teslim Etti
3
Antalya'da 38. Ahilik Haftası Kutlamaları Başladı
4
Umut Davası'nda Mehmet Ağar SEGBİS ile ifade verdi
5
Başkentte Yaşayan Miras Forumu Başladı
6
Lazkiye Bayırbucak'ta Orman Yangını: 3 İtfaiye Yaralandı
7
İbn Haldun Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Törenle Açıldı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta