Bilecik'te Ahşap Ev Yangını: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Yunuslar Mahallesi'nde yangın

Bilecik'te, Yunuslar Mahallesi'nde bulunan ve Sabri Gürleyik'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışması sayesinde yangın, bitişiğindeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangın sonucunda ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeninin tespiti için soruşturma başlatıldı.