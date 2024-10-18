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Bilecik'te Askeri Araç Devriği: 6 Jandarma Yaralandı

Söğüt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 6 jandarma yaralandı, hayati tehlikeleri yok.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:00
Bilecik'te Askeri Araç Devriği: 6 Jandarma Yaralandı

Bilecik'te Askere Araç Devrildi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, görev dönüşünde bir askeri aracın devrilmesi neticesinde 6 jandarma personeli yaralandı.

Kazanın Ayrıntıları

İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait olan araç, İnhisar-Söğüt kara yolu Hamitabat köyü yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Yardım Çağrısı ve Sağlık Durumu

Olayın meydana gelmesinin ardından acil yardım için 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali'nin Ziyareti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yaralıları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve doktorlardan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, görev dönüşü askeri aracın devrilmesi sonucu 6 jandarma personeli...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, görev dönüşü askeri aracın devrilmesi sonucu 6 jandarma personeli yaralandı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl (sağda) yaralıları hastanede ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti, doktorlardan sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, görev dönüşü askeri aracın devrilmesi sonucu 6 jandarma personeli...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, görev dönüşü askeri aracın devrilmesi sonucu 6 jandarma personeli yaralandı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl (sağda) yaralıları hastanede ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti, doktorlardan sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, görev dönüşü askeri aracın devrilmesi sonucu 6 jandarma personeli...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, görev dönüşü askeri aracın devrilmesi sonucu 6 jandarma personeli yaralandı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl (sağda) yaralıları hastanede ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti, doktorlardan sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, görev dönüşü askeri aracın devrilmesi sonucu 6 jandarma personeli...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, görev dönüşü askeri aracın devrilmesi sonucu 6 jandarma personeli yaralandı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl (sağda) yaralıları hastanede ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti, doktorlardan sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

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